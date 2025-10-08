Leonardo Gesualdo, 39anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della “Società foggiana” e inserito nell’elenco dei latitanti più pericolosi, è stato arrestato dalle teste di cuoio all’alba di ieri in un’abitazione alla periferia di Foggia. Gesualdo era ricercato dal 2020 dopo essere stato condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa. Come si vede nel video dell’intervento dei carabinieri, il 39enne è stato sorpreso nel sonno da una velocissima irruzione dei militari del Gis, il Gruppo di intervento speciale dell’Arma specializzato in cattura dei latitanti più pericolosi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Blitz delle teste di cuoio: preso Vavoso