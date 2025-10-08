Blitz dei Nas e dei carabinieri in una cooperativa struttura sospesa e maxi multe
I carabinieri di Todi e quelli del Nas, il nucleo antisofisticazioni e sanità, hanno comminato 3mila euro circa di sanzioni amministrative a carico del presidente di una cooperativa con sede a Todi che svolge servizi di assistenza e riabilitazione per anziani autosufficienti. I militari, viene. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
