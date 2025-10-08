Una vasta operazione e’ stata eseguita nel Parco Verde di Caivano dai Carabinieri, che hanno perquisito a tappeto gli ambienti comuni nel complesso popolare chiamato “Bronx”. Una piazza di spaccio smantellata, oltre un chilo di cocaina sequestrato e scoperto un trucco ingegnoso per nascondere droga: sono i numero di una operazione eseguita dai Carabinieri nel . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Blitz antidroga dei carabinieri nel Parco Verde di Caivano