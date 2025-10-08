Bimbo di tre mesi cade nel fiume col passeggino | studenti si tuffano per recuperarlo è grave

Today.it | 8 ott 2025

Un bimbo di soli tre mesi è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo essere caduto, mentre era nel passeggino, nel fiume Dora Riparia. È accaduto nella mattinata del 7 ottobre, mentre il piccolo era con la nonna. Come si legge su TorinoToday, i primi. 🔗 Leggi su Today.it

