Ha riportato un trauma cranico il bimbo di 3 mesi caduto con il passeggino nel fiume Dora a Torino, mentre era a spasso con la nonna. L’episodio, riportato da alcuni quotidiani online, è accaduto ieri. Secondo una prima ricostruzione, il passeggino sarebbe sfuggito dalle mani della nonna, precipitando per alcuni metri e finendo sulle lastre che ricoprono l’argine del fiume. Tra le prime persone. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bimbo di 3 mesi cade con il passeggino nel fiume a Torino, ricoverato