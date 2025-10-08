Bimbo di 3 mesi cade con il passeggino nel fiume a Torino ricoverato

Feedpress.me | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha riportato un trauma cranico il bimbo di 3 mesi caduto con il passeggino nel fiume Dora a Torino, mentre era a spasso con la nonna. L’episodio, riportato da alcuni quotidiani online, è accaduto ieri. Secondo una prima ricostruzione, il passeggino sarebbe sfuggito dalle mani della nonna, precipitando per alcuni metri e finendo sulle lastre che ricoprono l’argine del fiume. Tra le prime persone. 🔗 Leggi su Feedpress.me

bimbo di 3 mesi cade con il passeggino nel fiume a torino ricoverato

© Feedpress.me - Bimbo di 3 mesi cade con il passeggino nel fiume a Torino, ricoverato

In questa notizia si parla di: bimbo - mesi

Cartoline dall’incubo pioggia: mamma e bimbo di 10 mesi salvati sul tetto dell’auto, binari trasformati in un fiume

Intestino troppo piccolo, da Manchester al Salesi per un intervento salvavita su un bimbo di 11 mesi

Tragedia in famiglia. Colto da malore nella culla. Muore bimbo di tre mesi

bimbo 3 mesi cadeBimbo di 3 mesi cade con il passeggino nel fiume a Torino, ricoverato - Ha riportato un trauma cranico il bimbo di 3 mesi caduto con il passeggino nel fiume Dora a Torino, mentre era a spasso con la nonna. Si legge su gazzettadelsud.it

bimbo 3 mesi cadeTorino, bimbo di 3 mesi cade con la carrozzina nel Dora Riparia: è grave - Il piccolo è precipitato da tre metri lungo la passerella pedonale di corso Verona, vicino al Campus universitario Einaudi. laprovinciadivarese.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bimbo 3 Mesi Cade