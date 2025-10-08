Bimbo di 3 mesi cade con il passeggino nel fiume a Torino ricoverato
Ha riportato un trauma cranico il bimbo di 3 mesi caduto con il passeggino nel fiume Dora a Torino, mentre era a spasso con la nonna. L’episodio, riportato da alcuni quotidiani online, è accaduto ieri. Secondo una prima ricostruzione, il passeggino sarebbe sfuggito dalle mani della nonna, precipitando per alcuni metri e finendo sulle lastre che ricoprono l’argine del fiume. Tra le prime persone. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: bimbo - mesi
Cartoline dall’incubo pioggia: mamma e bimbo di 10 mesi salvati sul tetto dell’auto, binari trasformati in un fiume
Intestino troppo piccolo, da Manchester al Salesi per un intervento salvavita su un bimbo di 11 mesi
Tragedia in famiglia. Colto da malore nella culla. Muore bimbo di tre mesi
Bimbo di tre mesi cade nella Dora con il passeggino, è grave - X Vai su X
Una corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 6 mesi Colpito da una paralisi improvvisa, è stato salvato grazie alla diagnosi dei medici e a una corsa di oltre 800 km della polizia per consegnare il siero antibotulinico. - facebook.com Vai su Facebook
Bimbo di 3 mesi cade con il passeggino nel fiume a Torino, ricoverato - Ha riportato un trauma cranico il bimbo di 3 mesi caduto con il passeggino nel fiume Dora a Torino, mentre era a spasso con la nonna. Si legge su gazzettadelsud.it
Torino, bimbo di 3 mesi cade con la carrozzina nel Dora Riparia: è grave - Il piccolo è precipitato da tre metri lungo la passerella pedonale di corso Verona, vicino al Campus universitario Einaudi. laprovinciadivarese.it scrive