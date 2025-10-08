L'Aquila - Grave incidente domestico a Sulmona: la piccola, caduta dal tavolo di cucina, è stata trasferita d’urgenza al Bambino Gesù per un’emorragia cerebrale. Attimi di terrore e angoscia a Sulmona per una grave caduta domestica che ha coinvolto una bambina di 4 anni, ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Bambino Gesù di Roma. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, all’interno dell’abitazione di famiglia, e ha richiesto un trasferimento urgente nella capitale a causa delle gravi conseguenze neurologiche riportate. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava sul tavolo della cucina durante l’ora di cena, quando per cause ancora in corso di accertamento è precipitata battendo violentemente la testa. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Bimba di 4 anni cade dal tavolo: lotta tra la vita e la morte a Roma