Bimba di 4 anni cade dal tavolo della cucina | è in prognosi riservata

Una bambina di 4 anni è in gravi condizioni dopo essere caduta da un tavolo della cucina. È accaduto a Sulmona: la piccola, come riporta l'agenzia laPresse, per circostanze ancora da chiarire, è precipitata a terra mentre era in casa. Dopo i primi accertamenti all'ospedale Santissima Annunziata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

