Bimba di 3 anni sparita in Francia sospetti sul padre della piccola | caccia a una Peugeot
Il sistema di allerta per rapimento attivato ieri sera ad Alençon (Orne) nella Francia settentrionale per la sparizione di una bambina di 3 anni è stato revocato stamattina, sebbene la piccola non sia stata ancora ritrovata. Lo ha ha annunciato il ministero della Giustizia. «Con decisione della procura di Alençon, l’allerta per rapimento è stata revocata», ha dichiarato il ministero, aggiungendo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: bimba - anni
