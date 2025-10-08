Bilancio entro dicembre lo scioglimento dell’Assemblea si allontana

La prospettiva di uno scioglimento dellAssemblea nazionale si affievolisce mentre si consolida, tra i partiti, la “volontà” di chiudere il bilancio entro il 31 dicembre. A Matignon, il premier dimissionario Sébastien Lecornu ha tratteggiato un percorso che punta a un disavanzo nell’ordine del 4,7–5%, segnale di un fragile punto d’incontro politico. Il bilancio come chiave . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Francia, Lecornu allontana lo spettro dello scioglimento dell’Assemblea. Obiettivo: approvare il bilancio entro la fine del 2025 - La volontà espressa dalle forze politiche di approvare un bilancio entro il 31 dicembre rappresenta “una convergenza che allontana la prospettiva ... affaritaliani.it scrive

bilancio entro dicembre scioglimentoLecornu allontana imminente scioglimento dell'Assemblea Nazionale - A Parigi Sébastien Lecornu ha allontanato la prospettiva di un imminente scioglimento dell'Assemblea Nazionale e ha assicurato che i nuovi membri del governo nominati ... Secondo libero.it

