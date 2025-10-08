BigMama | La parola che mi feriva era sempre la stessa chiattona Il giorno in cui mi hanno lanciato le pietre ho detto basta Sono cresciuta in fretta

Ospite del podcast One More Time, l'artista ha raccontato i momenti più difficili della sua vita, ma anche la determinazione di fare musica, che non l'ha mai abbandonata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - BigMama: «La parola che mi feriva era sempre la stessa, “chiattona". Il giorno in cui mi hanno lanciato le pietre, ho detto basta. Sono cresciuta in fretta»

In questa notizia si parla di: bigmama - parola

BigMama: «Come ho scoperto di avere il cancro». Il racconto del linfoma di Hodgkin e della rinascita - facebook.com Vai su Facebook

Chi è BigMama, intervista all'artista che debutterà a Sanremo (dov'era già stata l'anno scorso duettando con Elodie) - Intervista a BigMama, la rapper diventata icona della body positivity e che ritornerà a Sanremo come concorrente (dopo aver duettato l'anno scorso con Elodie) BigMama risponde alla chiamata in una ... Segnala vogue.it

BigMama, dopo Sanremo conquista Le Iene: «Mi dicevano che spaccavo nonostante fossi una donna. Era questo il problema» - La rapper di Avellino ha conquistato tutti con la sua canzone "La rabbia non ti basta", con i suoi look stravaganti, sexy e ... Lo riporta leggo.it