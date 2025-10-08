Big Mama il racconto del tumore che l’ha colpita e la rinascita | Ho imparato che la vita non si rimanda

BigMama è una di quelle artiste che non passano inosservate: potente, autentica, capace di riempire il palco con la sola forza della sua voce. L’abbiamo vista al Festival di Sanremo, nei talk più seguiti e nei concerti sold out, dove ha portato messaggi di libertà e body positivity. Ma dietro la sua grinta si nasconde anche una giovane donna con una storia intensa e commovente: la sua battaglia contro il linfoma di Hodgkin, affrontata con coraggio e ironia, è rimasta per un certo periodo nascosta. Oggi BigMama però può raccontare orgogliosa la sua battaglia e la sua rinascita, dimostrando che anche il dolore può trasformarsi in forza e che la vera bellezza nasce quando si smette di avere paura, diventando così un faro di speranza per chi sta attraversando la stessa tempesta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Big Mama, il racconto del tumore che l’ha colpita e la rinascita: “Ho imparato che la vita non si rimanda”

