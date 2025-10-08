Bicipolitana inaugura la ciclabile Persiceto-Sant' Agata

Bologna, 8 ottobre 2025 – Un territorio sempre più a misura di ciclista. Sabato 11 ottobre alle 10, nel piazzale della stazione ferroviaria di Persiceto, prenderà il via la mattinata inaugurale della nuova ciclabile di collegamento fra Persiceto e Sant'Agata. Per l'occasione interverranno Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto, Giuseppe Vicinelli, sindaco e di Sant’Agata Bolognese e Simona Larghetti, consigliera delegata alla Mobilità sostenibile per la Città metropolitana di Bologna. A seguire, dal piazzale della stazione si terrà la partenza di una biciclettata con sosta, verso le 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

