Biasin | De Bruyne imprescindibile McTominay sacrificato Hojlund colpo azzeccato

Forzazzurri.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, Fabrizio Biasin ha analizzato il momento del Napoli di Antonio Conte, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

biasin de bruyne imprescindibile mctominay sacrificato hojlund colpo azzeccato

© Forzazzurri.net - Biasin: “De Bruyne imprescindibile, McTominay sacrificato. Hojlund colpo azzeccato”

In questa notizia si parla di: biasin - bruyne

Biasin su De Bruyne-Conte: “Reazione forte, ma tutto già chiarito”

biasin de bruyne imprescindibileBiasin sulla convincenza De Bruyne McTominay: "Mi ricorda un antico proverbio" - Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla della convinvenza tra Kevin De Bruyne Scott McTominay: "Tocca al Napoli di Conte, costretto ad affrontare le prime rognette ... Lo riporta tuttonapoli.net

biasin de bruyne imprescindibileBiasin: "Immagino cosa è successo a De Bruyne a Napoli, gli avrà dato fastidio" - Fabrizio Biasin, giornalista televisivo e firma di Libero, ha commentato la prova del fuoriclasse del Napoli contro lo Sporting in Champions. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Biasin De Bruyne Imprescindibile