Biasin | Chivu ha dato già una grande risposta Barella? C’è un indizio sul futuro

Internews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Fabrizio Biasin, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fabrizio Biasin, nel suo editoriale su TMW, ha parlato del momento dell’ Inter in   Serie A. L’INIZIO DI CHIVU – Tocca all’Inter di Chivu, che alla pausa precedente qualcuno dava già per “prossimo al siluramento” e invece no, toh, è lì bello solido al suo posto. Ha dato una gran risposta ai gufacci in queste ultime 5 partite, e stiamo parlando di gioco ma anche di comunicazione. Il tecnico “senza esperienza” è stato bravissimo a farsi accettare da un gruppo esperto come quello nerazzurro (non era scontato) e piano piano sta portando la squadra in una nuova dimensione. 🔗 Leggi su Internews24.com

biasin chivu ha dato gi224 una grande risposta barella c8217232 un indizio sul futuro

© Internews24.com - Biasin: «Chivu ha dato già una grande risposta. Barella? C’è un indizio sul futuro»

In questa notizia si parla di: biasin - chivu

Chivu Inter, Biasin: «Sa comunicare, messaggio diretto alla squadra. Niente slogan, solo lavoro»

Biasin: “Il Napoli si è mosso da grande club. Inter, prova di forza con Chivu”

Biasin analizza: «L’Inter ferita ha dato un segnale, la squadra di Chivu aveva bisogno di una cosa»

biasin chivu ha datoBiasin: “Chivu, gran risposta. Barella risolve un dubbio e dà un indizio sul futuro” - Il tecnico dell'Inter sta facendo parlare i fatti, e le 5 vittorie consecutive hanno riportato entusiasmo nell'ambiente ... Secondo msn.com

biasin chivu ha datoBiasin: “Chivu si dimostra intelligente su una scelta. Succede una cosa non scontata: Acerbi…” - A Pressing il giornalista ha parlato di Cristian Chivu e di quanto sta dimostrando in queste prime apparizioni della nuova stagione ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Biasin Chivu Ha Dato