Biasin analizza | Alla pausa precedente lo davano come prossimo silurato Inter verticale e pragmatica

Inter News 24 Biasin analizza l’Inter tra le due soste di campionato: «Alla pausa precedente lo davano come “prossimo silurato”. Verticale e pragmatica». Fabrizio Biasin, giornalista e editorialista di TuttoMercatoWeb, ha dedicato il suo editoriale ai temi più caldi della Serie A, soffermandosi in particolare sull’ Inter di Cristian Chivu. Biasin ha evidenziato il percorso del tecnico rumeno, la gestione della rosa e la crescita della squadra, sottolineando come i nerazzurri stiano vivendo un periodo positivo sia in termini di prestazioni che di identità tattica, soprattutto considerado come sia cambiata la visione dei nerazzurri nell’arco dell’ultimo mese, spezzato, tra la pausa nazionali di settembre e quella appena incominciata. 🔗 Leggi su Internews24.com

