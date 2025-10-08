Biasin analizza | Alla pausa precedente lo davano come prossimo silurato Inter verticale e pragmatica
Inter News 24 Biasin analizza l’Inter tra le due soste di campionato: «Alla pausa precedente lo davano come “prossimo silurato”. Verticale e pragmatica». Fabrizio Biasin, giornalista e editorialista di TuttoMercatoWeb, ha dedicato il suo editoriale ai temi più caldi della Serie A, soffermandosi in particolare sull’ Inter di Cristian Chivu. Biasin ha evidenziato il percorso del tecnico rumeno, la gestione della rosa e la crescita della squadra, sottolineando come i nerazzurri stiano vivendo un periodo positivo sia in termini di prestazioni che di identità tattica, soprattutto considerado come sia cambiata la visione dei nerazzurri nell’arco dell’ultimo mese, spezzato, tra la pausa nazionali di settembre e quella appena incominciata. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: biasin - analizza
Lookman Inter, Biasin analizza: «La cessione? Sì, ma non all’Inter. Per ora»
Biasin analizza: «L’Inter ferita ha dato un segnale, la squadra di Chivu aveva bisogno di una cosa»
Le Giornate del Mezzogiorno – Sud, più occupazione ma aumenta il divario Un incontro a cura della Camera di Commercio di Bari per analizzare luci e ombre della crescita occupazionale nel Sud: giovani, donne e squilibri territoriali al centro del dibattito. - facebook.com Vai su Facebook
Biasin: “Inter, cinque ottimi segnali. Cercare Bonny alla voce…” - Fabrizio Biasin, su X, ha analizzato la vittoria dell'Inter contro la Cremonese nella gara che arriva prima di quella contro la pausa per le Nazionali e che porta i nerazzurri a 12 punti in classifica ... Secondo msn.com