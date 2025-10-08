Bianchin su Leao | Mentalmente lascio una porticina aperta

Luca Bianchin a 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si è mostrato fiducioso sulla gestione di Rafael Leao da parte di Massimiliano Allegri.

Bianchin: “Pulisic e Leao hanno tutto per essere i titolari di Allegri, ma Nkunku…”

Davanti ad alcuni compagni, Allegri si è rivolto a Leao dicendogli - con decisione - che l'atteggiamento giusto per giocare nel Milan non può essere quello visto a Torino. Leao, se vuole essere un titolare, deve alzare il livello dell'intensità in campo

Difficile la presenza di Christopher Nkunku dal primo minuto contro il Bologna Secondo quanto riferito da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, difficilmente il calciatore francese potrà sostituire Leao qualora dovesse essere confermata l'assenza del po

Bianchin su Leao: “Mentalmente lascio una porticina aperta” - Le parole del giornalista: "Mentalmente lascio aperta una porticina perché Leao non ha mai trovato un allenatore cattivo, se non ... Da msn.com

Juve-Milan, Bianchin: "Leao non ha mai trovato un allenatore duro e Allegri sa esserlo..." - Rafa Leao è finito nel mirino della critica per le due clamorose occasioni fallite nel match contro la Juventus. tuttojuve.com scrive