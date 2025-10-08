Bezhani Juventus resiste la sua candidatura come nuovo direttore sportivo bianconero | anche altri due nomi nella lista di Comolli

Bezhani Juventus, spunta la candidatura a sorpresa: il dirigente del Tolosa ha un legame fortissimo con il dirigente bianconero. Una candidatura a sorpresa, un nome meno altisonante ma che poggia su una base solidissima: la fiducia totale di Damien Comolli. Nella corsa alla poltrona di nuovo Direttore Sportivo della Juventus, come riporta Tuttosport, resiste anche il profilo di Viktor Bezhani, considerato il fedelissimo di quello che sarà il nuovo AD bianconero e che ha lavorato con lui ai tempi del Tolosa. Bezhani Juve: l’uomo del nuovo corso. Mentre le piste più calde sembrano essere quelle che portano a Marco Ottolini (la soluzione italiana) e Diego Lopez (il profilo internazionale), la suggestione Bezhani non va affatto sottovalutata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

