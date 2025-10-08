Bertolucci | Si gioca troppo ma il tennis non è il calcio Ecco cosa dovrebbe cambiare l' Atp

L'ex stella del tennis azzurro: "Qui non ci sono i contrattoni di altri sport e la soluzione non è limitare le partecipazioni. Piuttosto.". Bertolucci: "Si gioca troppo, ma il tennis non è il calcio. Ecco cosa dovrebbe cambiare l'Atp"

Bertolucci: "Allarme tennis, si gioca troppo. E la colpa è anche dei giocatori..."

Paolo Bertolucci: “Se Alcaraz gioca così non si batte. Sinner umile, deve fare altre cose per vincere”

Bertolucci da applausi: «I tennisti sono ingordi. Si lamentano, protestano ma poi si iscrivono anche alle esibizioni» Alla Repubblica: «Non mollano nulla. Giocano, prendono il montepremi e non si fermano. Sinner? Caso diverso, è stato fermo tre mesi, deve an

Bertolucci duro sul ritiro di Sinner : "Il tennis è brutale, ma i giocatori... Anche Paolo Bertolucci, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ha commentato il ritiro di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai.