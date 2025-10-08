Berti gioca in casa | Si avvera un sogno

L’ Under 21 azzurra torna a Cesena venerdì contro la Svezia alle 18.15. Spera tanto di debuttare davanti alla sua gente, a quella Curva Mare dove fino a qualche anno fa tifava Cavalluccio, Tommaso Berti, il talento di Calisese che fino a ora è il più continuo e qualitativo come rendimento della squadra di Mignani. Tanto è che sta per rinnovare il contratto in bianconero fino al 2028 (di un altro anno). Le parti stanno trattando proprio in questi giorni. Il tecnico degli azzurrini Silvio Baldini lo ha già convocato a fine agosto per il doppio match contro Montenegro e Macedonia ma senza farlo esordire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

