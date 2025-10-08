Bernini | Alesse uomo di grande umanità sensibilità e visione

Lopinionista.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – “L’improvvisa scomparsa del Rettore Edoardo Alesse addolora profondamente. Uomo di grande umanità, sensibilità e visione, ha dedicato la vita alla ricerca, agli studenti e alla crescita dell’Università dell’Aquila”. Così la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini (foto). “Il suo esempio – ha aggiunto Bernini – resterà una guida preziosa per tutta la comunità accademica aquilana e italiana. Ai familiari del professor Alesse e a tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e il piacere di stargli accanto rivolgo le mie più sentite e affettuose condoglianze”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

bernini alesse uomo di grande umanit224 sensibilit224 e visione

© Lopinionista.it - Bernini: “Alesse uomo di grande umanità, sensibilità e visione”

In questa notizia si parla di: bernini - alesse

SCOMPARSA ALESSE: MINISTRO BERNINI, “ESEMPIO E GUIDA PREZIOSA PER TUTTA LA COMUNITA’ ACCADEMICA” - Uomo di grande umanità, sensibilità e visione, ha dedicato la vita alla ricerca, agli studenti e alla crescita dell’Un ... Lo riporta abruzzoweb.it

bernini alesse uomo grandeMorto Edoardo Alesse ex rettore dell'Università a L'Aquila, malore improvviso: aveva 67 anni - È morto a 67 anni Edoardo Alesse, ex rettore dell’Università dell’Aquila. virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bernini Alesse Uomo Grande