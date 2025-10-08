Il 7 ottobre la Porta di Brandeburgo, a Berlino, si presentava come nella foto qui sopra, in ricordo degli ostaggi di Hamas. Le istituzioni di Milano sono invece rimaste in colpevole silenzio. Dopo il rifiuto di onorare i bambini Bibas, lunedì solo il coraggio di alcuni consiglieri ha bloccato l’infame mozione che voleva la rottura del gemellaggio con Tel Aviv. L’ignavia di una città. E Beppe Sala, un esempio di equilibrismo di maggioranza ma non proprio di coraggio della verità, si è limitato a dire: “Oggi è solo il ricordo di altre vittime di questo infame conflitto”. No caro sindaco, era il 7 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Berlino città aperta, Milano città ignava