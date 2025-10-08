Sarà un’edizione nel segno della storia e del ritmo, quella di Bergamo Jazz 2026, non a caso il titolo scelto è “Setting The Pace- Miles & Trane 100th Celebration!”, omaggio ai due giganti del jazz che hanno contribuito a dare forma alla storia della musica. Organizzato da Fondazione Teatro Donizetti, con il sostegno di Comune di Bergamo, MiC-Ministero della Cultura e di sponsor privati, il Festival giungerà alla 47esima edizione con un fitto programma di concerti. Il programma completo sarà svelato a gennaio, ma la prima parte, quella dei concerti al Teatro Donizetti e al Teatro Sociale, è stata annunciata e promette una quattro giorni di altissimo livello artistico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Bergamo Jazz, l’edizione del 2026 nel nome di Coltrane e Davis