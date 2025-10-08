Bergamo a 13 anni spinto contro un’auto e preso a pugni in faccia

Ecodibergamo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’AGGRESSIONE. Il ragazzino era con un amico, anche lui spintonato. La mamma: «I nostri figli non possono più girare liberi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bergamo a 13 anni spinto contro un8217auto e preso a pugni in faccia

© Ecodibergamo.it - Bergamo, a 13 anni spinto contro un’auto e preso a pugni in faccia

In questa notizia si parla di: bergamo - anni

Vent’anni di «Giovani idee». Viaggio in Polonia e festa a Bergamo

«Dal 2000 ad oggi: 25 anni di Pokemon in Italia», la mostra a Bergamo

Incidente al confine tra Lecco e Bergamo: morti marito e moglie di 67 anni

bergamo 13 anni spintoBergamo, a 13 anni spinto contro un’auto e preso a pugni in faccia - La mamma: «I nostri figli non possono più girare liberi». Lo riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo 13 Anni Spinto