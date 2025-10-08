Bentornato Luca concerto il 24 gennaio
Rilanciata dalla mostra di grande successo sul versante visivo della sua avventura artistica, l’attenzione per Luca Carboni e per le sue canzoni è tornata a essere molto forte. A questo si aggiunge il successo del duetto con Cesare Cremonini, ’San Luca’, omaggio al luogo simbolo della sua città, Bologna, e la partecipazione ad alcuni incontri, come quello che lo ha visto protagonista insieme al cardinale Zuppi lo scorso agosto a Villa Revedin. Per questo, dopo l’annuncia della data, che sarebbe dovuta essere unica, dell’11 novembre all’Unipol Forum di Milano, la conferma che il cantautore si esibirà sabato 24 gennaio 2026 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, è la conferma del suo ritrovato desiderio di incontrare il grande pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Al fianco del nostro Onorevole Luca Sammartino a #Palermo, da oggi Vicepresidente della Regione Siciliana e di nuovo a capo dell’Assessorato Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea. Siamo orgogliosi di Te!!! Bentornato Luca! - facebook.com Vai su Facebook
Solisti Veneti per il Fai, concerto in memoria di Luca Attanasio - Si chiude domenica prossima, il 28 settembre, a Villa Necchi Campiglio la sesta edizione della rassegna 'I Solisti Veneti per il Fai' che quest'anno celebra i suoi primi cinquant'anni. Come scrive msn.com