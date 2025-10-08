Benevento seduta a porte aperte | le condizioni di Scognamillo

Tempo di lettura: < 1 minuto Seduta a porte aperte questo pomeriggio per i giallorossi che si sono allenati all’Antistadio Imbriani sotto gli occhi dei tifosi. C’era curiosità per conoscere le condizioni di Scognamillo, reduce da un leggero fastidio muscolare che gli ha impedito di scendere in campo a Latina. L’ex Catanzaro dopo una prima fase dove ha lavorato insieme al resto del gruppo nella parte finale della seduta ha svolto come Viscardi un lavoro personalizzato e non può dirsi certa la sua presenza in campo domenica contro il Team Altamura anche se filtra un notevole ottimismo. Assente Simonetti così come Salvemini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

