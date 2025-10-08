Benevento seduta a porte aperte | le condizioni di Scognamillo
Tempo di lettura: < 1 minuto Seduta a porte aperte questo pomeriggio per i giallorossi che si sono allenati all’Antistadio Imbriani sotto gli occhi dei tifosi. C’era curiosità per conoscere le condizioni di Scognamillo, reduce da un leggero fastidio muscolare che gli ha impedito di scendere in campo a Latina. L’ex Catanzaro dopo una prima fase dove ha lavorato insieme al resto del gruppo nella parte finale della seduta ha svolto come Viscardi un lavoro personalizzato e non può dirsi certa la sua presenza in campo domenica contro il Team Altamura anche se filtra un notevole ottimismo. Assente Simonetti così come Salvemini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: benevento - seduta
Benevento, domani la ripresa: fissata la prima seduta a porte aperte
FOTO/ Benevento, seduta a porte aperte all’Imbriani con il mercato sullo sfondo: un assente a sorpresa
FOTO/ Benevento, seduta a porte aperte: Cantisani e Tumminello all’Imbriani, aggregati anche i ‘dissidenti’
https://www.tvsette.net/benevento-calcio-mercoledi-seduta-di-allenamento-a-porte-aperte-4/ - facebook.com Vai su Facebook
Benevento, mercoledì seduta a porte aperte - Subito in campo come d'abitudine (seduta all'Imbriani oggi alle 10,15) per consentire a chi non ha giocato a Latina di rimettersi ... Segnala msn.com
Benevento, ripresi gli allenamenti: differenziato per Scognamillo - L'articolo Benevento, ripresi gli allenamenti: differenziato per Scognamillo proviene da OttoPagine. Secondo msn.com