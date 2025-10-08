Benevento Scognamillo spera di esserci contro il Team Altamura | oggi seduta a porte aperte

Anteprima24.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ il possibile recupero di Stefano Scognamillo a monopolizzare l’attenzione in casa Benevento. Il difensore, in via precauzionale, è stato tenuto fuori nell’ultima trasferta a Latina per un fastidio muscolare, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento. Alla ripresa l’ex Catanzaro ha svolto un lavoro differenziato e c’è attesa per capire cosa accadrà oggi nella seduta a porte aperte in programma nel pomeriggio all’Antistadio Imbriani.  Prosegue, intanto, il programma di recupero di Pierluigi Simonetti che è pienamente guarito dall’infortunio muscolare che gli ha impedito fino ad ora di fare il suo debutto in questo torneo, ma appare quasi certa la sua prima convocazione per Benevento-Team Altamura in programma al “Ciro Vigorito” domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

benevento scognamillo spera di esserci contro il team altamura oggi seduta a porte aperte

© Anteprima24.it - Benevento, Scognamillo spera di esserci contro il Team Altamura: oggi seduta a porte aperte

In questa notizia si parla di: benevento - scognamillo

Benevento-Catanzaro, c’è l’intesa per Scognamillo: pronto un triennale per il difensore

Benevento, l’aria che tira: Maita e Scognamillo si sono già presi la Strega

Benevento-Casertana, le pagelle: Scognamillo prezioso, Salvemini e Maita due giganti

Cerca Video su questo argomento: Benevento Scognamillo Spera Esserci