Benevento Scognamillo spera di esserci contro il Team Altamura | oggi seduta a porte aperte
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ il possibile recupero di Stefano Scognamillo a monopolizzare l’attenzione in casa Benevento. Il difensore, in via precauzionale, è stato tenuto fuori nell’ultima trasferta a Latina per un fastidio muscolare, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento. Alla ripresa l’ex Catanzaro ha svolto un lavoro differenziato e c’è attesa per capire cosa accadrà oggi nella seduta a porte aperte in programma nel pomeriggio all’Antistadio Imbriani. Prosegue, intanto, il programma di recupero di Pierluigi Simonetti che è pienamente guarito dall’infortunio muscolare che gli ha impedito fino ad ora di fare il suo debutto in questo torneo, ma appare quasi certa la sua prima convocazione per Benevento-Team Altamura in programma al “Ciro Vigorito” domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: benevento - scognamillo
