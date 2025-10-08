Benevento oggi la presentazione dei risultati del progetto SOIL
Tempo di lettura: 2 minuti Oggi alle ore 17:00, presso l’Azienda olivola ‘Società Semplice’ in contrada Olivola a Benevento si terrà l’evento conclusivo di diffusione dei risultati del progetto S.Oil sulle strategie innovative di gestione sostenibile dell’olivicoltura. Il Progetto è finanziato dalla Misura 16.1 – Tipologia di intervento 16.1.2 – Sostegno ai GO del PEI per l’ attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ ambito del rafforzamento dell’ AKIS campano del PSR Regione Campania. Il progetto di ricerca ha analizzato le combinazioni biotecnologiche della rizosfera, ovvero, quella frazione di suolo che circonda le radici delle piante allo scopo di sostenere l’ulivo nelle fasi di stress dovute ai cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
