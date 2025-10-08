benevento alla rocca la presentazione di cam sent

Tempo di lettura: 3 minuti Dodici territori, un solo cammino. Martedì 14 ottobre, alle ore 10:30, nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento, si terrà l’evento di chiusura del progetto di cooperazione interterritoriale Cam-Sent – “Cammini e Sentieri d’Europa tra storia, spiritualità, turismo e cultura”, finanziato nell’ambito del Psr Campania 2014-2020, Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader – Tipologia di intervento 19.3.1 “Cooperazione”. Promosso dall’Ats Gal “Alto Tammaro: Terre dei Tratturi” – Gal Titerno in qualità di capofila, il progetto coinvolge dodici Gruppi di Azione Locale (Gal) della Campania: Alto Casertano, Cilento, Colline Salernitane, Irpinia-Sannio Cilsi, I Sentieri del Buon Vivere, Partenio, Taburno-Fortore, Terra è Vita, Terra Protetta, Vallo di Diano e Vesuvio Verde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

