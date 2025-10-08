Benevento alla Rocca la presentazione di Cam-Sent
Tempo di lettura: 3 minuti Dodici territori, un solo cammino. Martedì 14 ottobre, alle ore 10:30, nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento, si terrà l’evento di chiusura del progetto di cooperazione interterritoriale Cam-Sent – “Cammini e Sentieri d’Europa tra storia, spiritualità, turismo e cultura”, finanziato nell’ambito del Psr Campania 2014-2020, Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader – Tipologia di intervento 19.3.1 “Cooperazione”. Promosso dall’Ats Gal “Alto Tammaro: Terre dei Tratturi” – Gal Titerno in qualità di capofila, il progetto coinvolge dodici Gruppi di Azione Locale (Gal) della Campania: Alto Casertano, Cilento, Colline Salernitane, Irpinia-Sannio Cilsi, I Sentieri del Buon Vivere, Partenio, Taburno-Fortore, Terra è Vita, Terra Protetta, Vallo di Diano e Vesuvio Verde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: benevento - rocca
LabTv. . E' stato presentato questa mattina, nella Rocca dei Rettori di Benevento, il programma ufficiale della Capitale Italiana del Dono 2025. Un anno intero di eventi, iniziative e momenti di partecipazione che coinvolgeranno le province di Irpinia e Sannio, c - facebook.com Vai su Facebook
A Benevento la prima presentazione della nuova legge regionale sulle Aree Protette - Venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 16, presso la Sala Consiliare della Provincia di Benevento si terrà il convegno dal titolo “La nuova Legge Regionale sulle Aree Protette, il Governo degli Enti di Ges ... Secondo ntr24.tv
Presentato alla Rocca il progetto contro la povertà educativa - È stato presentato questa mattina presso la sala consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento il progetto T. Si legge su ilmattino.it