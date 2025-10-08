Benessere al lavoro promesse alte ma coinvolgimento a metà

Un benessere aziendale che promette tanto ma convince a metà: è questo il quadro che emerge dal GEBS 2025, che identifica nel “Grande Gap” lo scarto tra l’ottimismo delle imprese e la percezione dei lavoratori. Una distanza che pesa su fiducia, ascolto e appartenenza, e che chiede un cambio di rotta concreto. Una frattura che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Benessere al lavoro, promesse alte ma coinvolgimento a metà

In questa notizia si parla di: benessere - lavoro

‘Ci penserò a settembre’, quante volte capita di pensarlo prima delle ferie? E quante volte, al rientro, ci si ritrova sopraffatti dall’ansia? I consigli della coach per invertire la rotta e ritrovare un pieno benessere vita-lavoro. Partendo proprio dalle vacanze

Turismo, Confcommercio: "Visitatori portano benessere e lavoro a tutti, i cittadini non lo ostacolino"

Lavoro, cresce il digitale e il benessere: in calo le professioni manuali, dai panettieri agli idraulici

Al lavoro, sempre come obiettivo il #benessere delle persone. #Fisiokinesiterapia #Cerano #8ottobre - X Vai su X

Stamattina, in Camera di Commercio di Salerno, si è tenuta la presentazione del relativo all’anno 2024. Nel suo intervento il vicepresidente delegato al lavoro, relazioni industriali e benessere organizzativo, - facebook.com Vai su Facebook

Lavoro: il benessere conta più dello stipendio/ Il sondaggio: “Fondamentale per il 60% degli italiani” - Per i giovani in Italia il benessere sul posto di lavoro è più importante dello stipendio: i dati del sondaggio condotto dal gruppo Adecco Secondo una recentissima indagine condotta del gruppo Adecco ... Scrive ilsussidiario.net

Benessere mentale e impatto sul lavoro: una sfida crescente - Il benessere mentale nel mondo del lavoro è oggi un tema centrale, emerso con forza in seguito ai cambiamenti sociali, economici e organizzativi degli ultimi anni. Secondo repubblica.it