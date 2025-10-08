Belgio-Macedonia del Nord Qualificazioni Mondiali Europa 10-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il Belgio ospita la Macedonia del Nord alla Planet Group Arena di Gent con l’obiettivo di scavalcarla in vetta al Gruppo J delle qualificazioni ai Mondiali 2026. In questo momento infatti i Diavoli Rossi si trovano secondi a quota 10 punti, uno in meno rispetto agli avversari, anche se con una gara in meno. Kevin . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

belgio macedonia nord qualificazioniQualificazioni Mondiali, vita facile per il Belgio in casa contro la Macedonia del Nord: quote rasoterra per l’1, la firma di De Bruyne vale 2.45 - Qualificazioni Mondiali, vita facile per il Belgio in casa contro la Macedonia del Nord: quote rasoterra per l'1, la firma di De Bruyne vale 2. Si legge su agimeg.it

Belgio-Macedonia del Nord dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - La Macedonia del Nord è prima con 11 punti conquistati mentre segue subito dietro il Belgio, a 10 punti ma con una partita in meno. Secondo goal.com

