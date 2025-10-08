Belgio-Macedonia del Nord Qualificazioni Mondiali Europa 10-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Il Belgio ospita la Macedonia del Nord alla Planet Group Arena di Gent con l'obiettivo di scavalcarla in vetta al Gruppo J delle qualificazioni ai Mondiali 2026. In questo momento infatti i Diavoli Rossi si trovano secondi a quota 10 punti, uno in meno rispetto agli avversari, anche se con una gara in meno.
In questa notizia si parla di: belgio - macedonia
Belgio-Macedonia del Nord, sesta giornata Gruppo J qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla
Kevin De Bruyne si allena con la Nazionale belga in vista delle partite contro la Macedonia del Nord e il Galles
Convocazioni Macedonia del Nord Il c.t. Blagoja Milevski ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Belgio (10 ottobre) e Kazakistan (13 ottobre), valide per le qualificazioni ai Mondiali. Tra i calciatori scelti figura anche Eljif Elmas, centrocampista
Qualificazioni Mondiali, vita facile per il Belgio in casa contro la Macedonia del Nord: quote rasoterra per l'1, la firma di De Bruyne vale 2.45
Belgio-Macedonia del Nord dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - La Macedonia del Nord è prima con 11 punti conquistati mentre segue subito dietro il Belgio, a 10 punti ma con una partita in meno.