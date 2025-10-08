Beethoven festival sutri sette concerti gratis nella chiesa di san Francesco
Iniziata domenica 5 ottobre, la 24esima edizione del Beethoven festival Sutri rende omaggio alla grande pianista Maria Tipo.La manifestazione, organizzata fino a domenica 23 novembre, è ideata e curata dall'associazione Amici della musica di Sutri e dal comune, con il contributo della Regione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: beethoven - festival
Grande successo per la prima del Beethoven Festival a Sutri! Alla presenza del Prefetto di Viterbo, Sua Eccellenza Dott. Sergio Pomponio, e del Vicesindaco Alessio Vettori in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e del Sindaco Matteo Amori
Il Beethoven Festival Sutri dedica la 24ma edizione alla pianista Maria Tipo, recentemente scomparsa - Domenica 5 ottobre prossimo prenderà l’avvio l’edizione 2025 del Beethoven Festival Sutri: un evento di prestigio dedicato alla grande musica nato nel 2002 e che si svolge interamente nell’antichissim ... Secondo tusciaup.com
