Beethoven festival sutri sette concerti gratis nella chiesa di san Francesco

Iniziata domenica 5 ottobre, la 24esima edizione del Beethoven festival Sutri rende omaggio alla grande pianista Maria Tipo.La manifestazione, organizzata fino a domenica 23 novembre, è ideata e curata dall'associazione Amici della musica di Sutri e dal comune, con il contributo della Regione.