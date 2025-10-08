Beautiful streaming replica puntata 8 ottobre 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 8 ottobre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Luna è stata drogata accidentalmente dalla madre e questo ha causato il suo tradimento con Zende. La situazione si carica di tensione e promette forti ripercussioni emotive su tutti. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

