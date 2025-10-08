Beautiful Anticipazioni dal 13 al 18 ottobre 2025 | Luna turbata vuole rivelare il tradimento a RJ

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 13 al 18 ottobre 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni dal 13 al 18 ottobre 2025: Luna turbata, vuole rivelare il tradimento a R.J.

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni

Anticipazioni USA Beautiful: Luna torna per sconvolgere Finn e sfidare Steffy

Beautiful Anticipazioni, Ridge ritrova Eric e Hope sorprende: le nuove svolte della Soap

Beautiful, le anticipazioni al 9 agosto: Brooke contro Hope

Cosa succederà a la prossima settimana (dal 13 al 18 ottobre)? Ecco tutte le trame, disponibili nel post: --> https://www.tvsoap.it/2025/10/beautiful-anticipazioni-dal-13-al-18-ottobre-2025/ - facebook.com Vai su Facebook

Beautiful Anticipazioni dal 13 al 18 ottobre 2025: Luna turbata, vuole rivelare il tradimento a R.J. - Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 13 al 18 ottobre 2025. comingsoon.it scrive

Anticipazioni Beautiful dal 13 al 18 ottobre 2025: Luna, Sheila, Deacon e le tensioni familiari - Le trame settimanali di Beautiful, da lunedì 13 a sabato 18 ottobre 2025, sono ricche di conflitti, segreti e confronti che coinvolgono i protagonisti principali. Come scrive spettegolando.it