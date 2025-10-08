Beatrice Venezi sciopero venerdì 17 ottobre al Teatro La Fenice contro la nomina | salta la prima di Wozzeck
VENEZIA - Al Teatro La Fenice di Venezia venerdì 17 ottobre sarà sciopero. Lo hanno proclamato le rappresentanze sindacali per chiedere che sia revocata la nomina di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
