Beatrice Venezi sciopero venerdì 17 ottobre al Teatro La Fenice contro la nomina | salta la prima di Wozzeck

Ilgazzettino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VENEZIA - Al Teatro La Fenice di Venezia venerdì 17 ottobre sarà sciopero. Lo hanno proclamato le rappresentanze sindacali per chiedere che sia revocata la nomina di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

beatrice venezi sciopero venerd236 17 ottobre al teatro la fenice contro la nomina salta la prima di wozzeck

© Ilgazzettino.it - Beatrice Venezi, sciopero venerdì 17 ottobre al Teatro La Fenice contro la nomina: salta la prima di Wozzeck

In questa notizia si parla di: beatrice - venezi

Nuova Orchestra Scarlatti: note di pace al cortile delle statue, dirige Beatrice Venezi

Beatrice Venezi guiderà la Nuova Orchestra Scarlatti in “Note di Pace”

La nuova orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi. Concerto sinfonico a Velia

beatrice venezi sciopero venerd236Beatrice Venezi, sciopero dei sindacati del teatro La Fenice: a rischio la prima di Wozzeck del 17 ottobre - Le rappresentanze sindacali del Teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato uno sciopero per venerdì 17 ottobre, giorno della prima dell'opera Wozzeck di Alban Berg, per chiedere ... Secondo ilmattino.it

beatrice venezi sciopero venerd236Beatrice Venezi, sciopero venerdì 17 ottobre al Teatro La Fenice contro la nomina: salta la prima di Wozzeck - Lo hanno proclamato le rappresentanze sindacali per chiedere che sia revocata la nomina ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Beatrice Venezi Sciopero Venerd236