Beatrice Venezi nuova direttrice del teatro La Fenice | i sindacati annunciano uno sciopero il 17 ottobre

8 ott 2025

Dopo l'agitazione sarà sciopero. È quanto hanno stabilito la Rsu e i sindacati dei lavoratori del teatro La Fenice. Prosegue quindi lo scontro con i vertici del teatro di Venezia, il sindaco Luigi Brugnaro e il sovrintendente Nicola Colabianchi, per la nomina di Beatrice Venezi come direttrice. 🔗 Leggi su Today.it

