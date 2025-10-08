Beach Zone – Il sorriso e la grinta di Sofia Orciani | dalla Toscana con furore!

Gioventù, passione e talento sulla sabbia: la protagonista della nuova puntata di Beach Zone è Sofia Orciani, una delle giovani più promettenti del beach volley italiano. Reduce da una stagione in costante crescita e allenata da Eugenio Amore, la giocatrice toscana racconta il suo 2025, tra risultati incoraggianti, nuovi traguardi e la voglia di fare esperienza anche a livello internazionale insieme alla compagna Alice Pratesi. Ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada, Sofia ripercorre le emozioni dell’estate, svela come si costruisce una coppia vincente sulla sabbia e parla dei suoi sogni per il futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it

