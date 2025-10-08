Bcc Romagnolo maxi finanziamento in pool da 10,5 milioni per la riconversione di un impianto a biometano
Bcc Romagnolo è banca promotrice di un finanziamento in pool da 10,5 milioni di euro per la Fusignano Bioenergy srl. Si tratta di un’operazione guidata da Bcc Romagnolo con la partecipazione di Bcc Carate Treviglio e de LA Bcc Ravennate Forlivese Imolese, tutte banche appartenenti al gruppo Bcc. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
EX SCUOLA CA’ DEL COSTA sono iniziati i lavori di trasformazione in ostello e ‘glamping’ (una forma più comoda e strutturata di campeggio). L’intervento realizzato da OS. Costruzioni srl, è reso possibile grazie ad un finanziamento del Ministero del Turismo - facebook.com Vai su Facebook
Finanziamento green per l’azienda Guidi - Visita del presidente della Camera di commercio della Romagna, Carlo Battistini, alla società agricola Guidi, a Roncofreddo, e un finanziamento di tre milioni e mezzo di euro di Bcc Romagnolo per due ... ilrestodelcarlino.it scrive
"Bcc Romagnolo per il territorio" - Si è svolto al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico un incontro promosso da Bcc Romagnolo con amministrazioni locali, associazioni di categoria e gli stakeholder del territorio in cui opera la Banca. Riporta ilrestodelcarlino.it