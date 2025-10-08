Bayram il tempo della cosmopolitica | il nuovo patto generazionale all’insegna della cultura e dell’innovazione

Oltre 2.000 persone hanno partecipato sabato 4 ottobre alla prima edizione di Bayram – Il tempo della cosmopolitica, svoltasi al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. Un’intera giornata, dalle 10 alle 21, dedicata alla riflessione sul futuro tra tecnologia, cybersicurezza, politica, e spiritualità, con più di 70 ospiti distribuiti in tre sale e oltre 20 ore consecutive di monologhi sul palco, dibattiti e presentazioni di libri. Il significato di Bayram e il tempo della cosmopolitica. La radice etimologica di Bayram è bailamme, che significa festa, baraonda, gente che viene e che va. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

