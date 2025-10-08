Batte la testa mentre scarica il camion | operaio in ospedale

Bresciatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 7 ottobre, alla Pgs Impianti, azienda attiva nel settore dell’edilizia a Torbole Casaglia. Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 61 anni, dipendente della ditta, mentre stava scaricando la merce da un camion, avrebbe battuto la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

