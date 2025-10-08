Bat | sequestrate otto quintali di materie prime in azienda produttrice di integratori ed alimenti ad alto contenuto proteico Nas carabinieri
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare le irregolarità nel settore alimentare, i Carabinieri del N.A.S. di Bari hanno eseguito una verifica igienico-sanitaria presso uno stabilimento specializzato nella produzione di integratori ed alimenti ad alto contenuto proteico della provincia di Barletta-Andria-Trani. Durante la verifica, i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo – ai fini della confisca – circa 800 chilogrammi di materie prime (tra cui polveri, creme ed aromi) prive di indicazioni riferibili alla rintracciabilità alimentare, scadute eo con termine minimo di conservazione superato. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
