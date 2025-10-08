Meno decreti-legge. Limitano il potere del Parlamento comprimendo il potere delle opposizioni – e anche della maggioranza – di legiferare e di incidere nel processo legislativo. È questo l’appello che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto mercoledì pomeriggio in Consiglio dei ministri. Un discorso che è arrivato dopo il richiamo di poche ore prima del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha promulgato la legge sulla festa di San Francesco ma, contestualmente, scritto alle Camere per chiedere di correggere alcune criticità e anche di limitare l’utilizzo dei decreti e dei provvedimenti omnibus su cui non c’è più il filtro delle Camere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Basta decreti-legge”: dopo i malumori del Colle, la premier Meloni dice stop