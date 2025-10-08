Basket Venezia cede nettamente al Bahcesehir nella seconda giornata di EuroCup

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Reyer Venezia nell ‘EuroCup 2025-2026. Dopo la prima battuta di arresto in casa contro l’Aris, la Reyer è stata superata in trasferta dal Bahcesehir College Istanbul, al termine di una partita conclusa con il parziale di . I veneti hanno retto i turchi nelle prime due frazioni ma un terzo quarto pessimo, con solo 5 punti segnati, è stato lo spartiacque negativo del match di Venezia. I turchi iniziano con ritmi alti e si portano subito sul momentaneo 7-3. Venezia si affida a Cole per riavvicinarsi prima che Williams infili 5 punti consecutivi permettendo al Bahcesehir di allungare sul +6. 🔗 Leggi su Oasport.it

