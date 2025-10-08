Non si è fatta attendere la reazione della Galvi Lissone dopo lo stop casalingo dell’esordio. Ed è stata veemente e a farne le spese è stata Cerro Maggiore battuta sul proprio parquet 107-83. Prova offensiva maestosa dei ragazzi di Galli già a quota 26 al termine del primo quarto (a 17), a 60 al 25’ e poi gran finale da 32 punti nei dieci finali con ben cinque elementi in doppia cifra. Spacca subito la partita in due Najafi autore di 23 punti, doppia-doppia per Guidi (20 e 10 rimbalzi), poi Esposito (16), Villa (12) e Meloni (11) per una Galvi a trazione anteriore che fa divertire. Situazione opposta a Seregno che torna dalla trasferta di Robbio contro gli Aironi con un -35 sul groppone (104-69). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Basket Serie C. Galvi Lissone da sballo. Male Seregno e Busnago