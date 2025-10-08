Peccati di gioventù. Inesperienza. Si tirano in ballo queste cose quando una squadra giovane, appunto, come la Rimadesio gioca un secondo tempo ai limiti della perfezione, va addirittura sul +12 (65-77) a metà quarto periodo con tutta l’inerzia a proprio favore. E poi perde. Perde tra l’altro in circostanze a dir poco rocambolesche, ancora avanti di sette lunghezze al 39’ (73-80) e di sei a una trentina di secondi dalla sirena. Tripla di Valesin (la quarta negli ultimi 10 minuti) e doppia tripla di Mazzucchelli (9 su 13 di squadra tra il 30’ e il 40’), l’ultima, quella del sorpasso, dopo lo 0 su 2 dalla lunetta di Michele Munari, che lascia agli avversari un secondo e due decimi sul cronometro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Basket Serie B, Desio da brivido. Quilici dopo il ko a Piacenza: "Facciamo tesoro della lezione"