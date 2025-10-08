Basket Serie B Desio da brivido Quilici dopo il ko a Piacenza | Facciamo tesoro della lezione
Peccati di gioventù. Inesperienza. Si tirano in ballo queste cose quando una squadra giovane, appunto, come la Rimadesio gioca un secondo tempo ai limiti della perfezione, va addirittura sul +12 (65-77) a metà quarto periodo con tutta l’inerzia a proprio favore. E poi perde. Perde tra l’altro in circostanze a dir poco rocambolesche, ancora avanti di sette lunghezze al 39’ (73-80) e di sei a una trentina di secondi dalla sirena. Tripla di Valesin (la quarta negli ultimi 10 minuti) e doppia tripla di Mazzucchelli (9 su 13 di squadra tra il 30’ e il 40’), l’ultima, quella del sorpasso, dopo lo 0 su 2 dalla lunetta di Michele Munari, che lascia agli avversari un secondo e due decimi sul cronometro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
