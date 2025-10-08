Basket serie B Adamant il plauso di Pulidori | Piglio e mentalità ottimi segnali

Sport.quotidiano.net | 8 ott 2025

L’avvio convincente dell’ Adamant, a quota due vittorie in tre partite, ha soddisfatto anche il direttore sportivo Andrea Pulidori, che in estate questa squadra l’ha costruita assieme a coach Giovanni Benedetto. "Siamo partiti col piglio e la mentalità giusti – il commento del ds biancazzurro –, la squadra lavora bene in allenamento e questo si traduce poi in prestazioni positive la domenica. Anche la prima partita con Livorno, come ha detto giustamente il nostro allenatore, a posteriori qualche rammarico ce lo dà: si poteva vincere, anche se alla vigilia nessuno lo avrebbe pronosticato, ma alla fine il campo ha detto che ci siamo andati vicini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

