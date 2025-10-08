A pochi giorni dall’esordio in DR1 contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria, il team manager della Pirossigeno Cosenza Basket, Davide Durantini, traccia un bilancio della preparazione e lancia un appello ai tifosi. «Il gruppo è in continua crescita – dichiara Durantini –. Abbiamo superato la fase più intensa degli allenamenti e ora troviamo maggiore brillantezza. L’amalgama tra giovani. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Basket Pirossigeno Cosenza, parla Davide Durantini: “I Lupi sono pronti! Sabato inizia la nostra storia”