Forlì, 8 ottobre 2025 – Forlì cade anche nella trasferta di Cento. Pochi giorni dopo la disfatta di Rieti, i biancorossi cedono 83-76 nel derby della Baltur Arena, incappando così nella terza sconfitta in quattro partite. Aradori e Allen i migliori marcatori a quota 19 punti, ma ora la situazione comincia a farsi grigia. L’ Unieuro trova punti da tutti nel corso del primo quarto e le due formazioni procedono a braccetto. Nella seconda frazione, poi, gli uomini di Martino prendono slancio sulle ali dei canestri di Harper e toccano addirittura il +16 (27-43). Cento ci prova con Devoe, ma anche dopo la pausa lunga Forlì tiene gli avversari a distanza di sicurezza (46-56). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, l’Unieuro cade anche a Cento