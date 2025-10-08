Basket la Virtus Bologna fa visita al Paris in Eurolega Serve il pronto riscatto dopo il ko di Valencia

Archiviata la prima settimana con già un doppio turno, la Virtus Bologna torna in campo in Eurolega domani sera con una seconda trasferta consecutiva per affrontare il Paris Basketball – con inizio del match previsto alle ore 20:45 all’ Adidas Arena – per la terza giornata della regular season 2025-2026. Le V-nere hanno iniziato col piede giusto la campagna europea con un successo convincente al PalaDozza di Bologna contro il Real Madrid dell’ex coach Sergio Scariolo (74-68) dove si è messo in mostra il talento azzurro Saliou Niang con 12 punti, a cui ha fatto però seguito una sconfitta esterna contro il Valencia (103-94) nella nuovissima Roig Arena inaugurata proprio per quel match dove i 24 punti di Matt Morgan e i 15 equamente divisi tra Carsen Edwards e Derrick Alston Jr. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna fa visita al Paris in Eurolega. Serve il pronto riscatto dopo il ko di Valencia

