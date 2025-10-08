Basket femminile la Geas Sesto San Giovanni cede in trasferta alle ungheresi del KSC Szekszard in EuroCup

Debutto amaro per la Geas Sesto San Giovanni nell’ EuroCup di basket femminile 2025-2026, con le lombarde sconfitte dalle ungheresi del KSC Szekszard per 78-73 nella prima giornata del gruppo D. Le ragazze di Cinzia Zanotti hanno toccato addirittura il +18 nel secondo quarto, ma hanno poi subito la reazione delle padrone di casa nella ripresa accennando un timido sussulto nei minuti finali quando oramai era troppo tardi. Tinara Moore ultima arrendersi per Sesto San Giovanni con 21 punti e 8 rimbalzi, con 15 punti di Sara Roumy e 14 di Gina Marie Conti – 12 punti di Beatrice Attura, con Liza Karlen top scorer per le magiare con 17 punti al pari di Carolina Rodrigues che sfiora la doppia doppia con 16 punti e 9 rimbalzi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, la Geas Sesto San Giovanni cede in trasferta alle ungheresi del KSC Szekszard in EuroCup

In questa notizia si parla di: basket - femminile

Basket femminile: Europei 2027, cambia il format delle qualificazioni

Basket femminile, censurato il video della squadra iraniana su richiesta di Teheran

Basket: Andrea Capobianco resta CT dell’Italia femminile fino al 2027

La classifica del Girone B di Serie A2 Femminile al termine della 1ª giornata di campionato. In questa giornata ha riposato l’Alperia Basket Club Bolzano. . #finoAdAmarci - facebook.com Vai su Facebook

Basket femminile, la Geas Sesto San Giovanni cede in trasferta alle ungheresi del KSC Szekszard in EuroCup - Debutto amaro per la Geas Sesto San Giovanni nell'EuroCup di basket femminile 2025- Riporta oasport.it

Basket femminile, vincono Campobasso e Sesto San Giovanni in Serie A1 - Si è conclusa la prima giornata del massimo campionato italiano femminile di basket e dopo i successi di Sassari, Venezia e Schio ieri oggi in campo sono ... Secondo oasport.it