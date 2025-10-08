Terzo turno dell’Eurolega e primo impegno casalingo per l’EA7 Emporio Armani Milano che domani sera all’Unipol Forum di Assago ospita i francesi del Monaco. Una sfida già importante per i ragazzi di Ettore Messina, chiamati al riscatto dopo il doppio ko tra Europa e campionato settimana scorsa. Dopo il successo a Belgrado contro la Stella Rossa, infatti, Ricci e compagni sono caduti di misura sempre in Serbia contro il Partizan e a sorpresa ha perso in casa nell’esordio della Serie A contro Tortona. E l’ambiente è già caldo, con le parole di Messina dopo la sfida di campionato, dove ha sottolineato lo scarso impegno di non meglio precisati giocatori, puntando il dito contro gli italiani che stanno guadagnando un basso minutaggio sino a ora. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Eurolega: l’Olimpia Milano ospita il Monaco per riprendere a correre